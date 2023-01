Universidad de Chile piensa día y noche en el debut en el Campeonato Nacional 2023, el cual tendrá lugar el lunes cuando enfrenten a Huachipato en el Estadio Santa Laura con la misión de cambiar la cara respecto a los años anteriores.

La tarea no está nada de fácil para Mauricio Pellegrino y compañía, donde deben imponerse desde el día 1 si quieren ser un equipo protagonista que pelee el torneo -posiblemente- frente a Universidad Católica y Colo Colo.

La U versión 2023 tendrá su debut oficial el lunes 23. | Foto: Agencia UNO

A días del debut, quien no está con sensaciones auspiciosas es Tito Awad, reconocido comunicador azul quien en diálogo con Bolavip Chile sostuvo que “No he visto nada diferente, todos los partidos amistosos que le he visto a la U dicen que ha mejorado mucho y yo encuentro que no. Quizás tiene más orden en lo futbolístico, pero creo que jugamos a lo mismo del año pasado”.

Tito más que quedar expectante tras la serie de amistosos azules, quedó peor: “Yo la verdad es que quedé preocupado después de los amistosos, aún faltan 2 o tres jugadores si queremos pelear el campeonato”.

Awad, incluso, le entrega un ultimátum a Pellegrino para que la U cambie la cara asegurando que “Voy a darle cinco partidos a Pellegrino, no lo voy a crucificar ahora con los amistosos, pero no le he visto nada nuevo e incluso me preocupa que usa un esquema en donde no tiene los jugadores para hacerlo".

"Estoy ‘nerviosón’ y yo creo que el plantel que tenemos es para pelear el ingreso a Copa Sudamericana, quizás con mucha suerte la Libertadores, pero pelear el título lo veo difícil”, remató en el cierre.