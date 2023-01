No será en Santa Laura: en este estadio será local la U ante Unión Española

Universidad de Chile no tuvo el debut esperado en el Campeonato Nacional, donde cayeron por 3-1 en condición de local ante Huachipato. Claro que en el fútbol no hay mucho tiempo para lamentarse y los Azules ya piensan en la segunda fecha, donde tendrán que dejar el Estadio Santa Laura para ser dueños de casa ante Unión Española.

¿Dónde será local la U ante Unión Española?

Los Azules enfrentarán a los Hispanos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este recinto fue el inscrito por la U como segunda opción cuando no esté disponible el Santa Laura. Ante Unión Española no pueden jugar en Independencia, ya que un equipo no puede ser visita en el estadio donde es local.

Pésimo estado del Santa Laura

Con los arreglos en el Estadio Nacional, Universidad de Chile ha tenido muchas dificultades en los últimos para ser local en la Región Metropolitana. La solución perfecta era el Santa Laura, pero surgió un problema en Independencia: el estado de la cancha. El terreno de juego está en un pésimo estado, lo que muchas veces afectó el desarrolló del partido entre Azules y Huachipato en la primera fecha.

Si bien el traslado a Valparaíso es por la imposibilidad de enfrentar a Unión Española en su propia casa, podría existir la posibilidad de que la U siga jugando allá si no mejora el terreno de juego en Santa Laura. Para peor, Universidad Católica también será local en Independencia por los arreglos en San Carlos de Apoquindo, lo que podría empeorar el ya pésimo estado de la cancha.

Universidad de Chile enfrentará este sábado 28 de enero a las 18:00 a Unión Española. Ambos equipos comenzaron el Campeonato Nacional 2023 con derrotas, por lo que será la oportunidad de ponerse las pilas en la temporada que recién comienza.