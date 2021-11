Esteban Valencia toma la decisión de renunciar a la banca de la Universidad de Chile tras la derrota 2-1 ante Curicó Unido. El Huevito - a falta de la oficialización por parte del club- pone fin a su estadía en el Romántico Viajero que empezó de buena forma levantando al equipo tras la salida de Rafael Dudamel a principios de junio.

Parecía que iba a ser un año regular para el entrenador. De hecho su buen desempeño, motivó a la dirigencia de Azul Azul a ratificarlo hasta final de año. No obstante, el equipo encajó una mala racha de ocho partidos sin ganar, con siete derrotas. Una cosecha de un sólo punto sobre los últimos 24.

Tras la derrota ante Melipilla por 3-0 el domingo pasado, el DT había dejado en el aire su estadía: "En un momento fuimos parte de una solución, hoy no queremos ser parte del problema y eso lo tenemos que conversar con la gente que corresponde".

En la conferencia de prensa post derrota ante Curicó, el estratega no dio señales de continuar: "No es un momento fácil, lo tenemos que asumir. Hoy más que nunca debemos cerrar filas y en eso nuestra gente es importante, en el apoyo para que, desde su lugar todos seamos capaces de revertir esta situación que no es grata ni fácil para nadie. Debemos seguir haciendo el máximo esfuerzo", aseguró. Sin embargo, la decisión al parecer ya estaba tomada.

La U se queda sin DT a cinco fechas del final del Campeonato Nacional. Los azules deberán visitar a Ñublense el jueves a las 20:30 en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán en un encuentro que tienen la obligación de ganar, puesto que tienen 34 unidades, seis sobre la línea de la promoción.

En la Universidad de Chile deberán tomar decisiones rápidas para intentar cerrar el torneo lo mejor posible dentro del mal final e impedir un descalabro deportivo mayor.