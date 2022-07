Walter Montillo no le cierra las puertas a asumir un cargo en la U y carga contra Rafael Dudamel: "Me amargó la carrera"

Walter Montillo, emblemático jugador del Romántico Viajero, se encuentra en Chile para presenciar el Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, partido válido por la vigésima fecha del Campeonato Nacional.

La Ardilla ha estado invitado en varios programas deportivos, pero fue en DirecTV Sports que el ex San Lorenzo de Almagro se sinceró y lanzó sus dardos a varias personas que estuvieron ligadas al club que tanto quiere.

"Rafael Dudamel me amargó la carrera. Si hubiese estado otra persona que conociera la historia de la U la situación habría sido diferente", recalcó el ahora representante de jugadores.

"Decidí retirarme. Me sentía bien para seguir pero quería estar en la U. Era mi lugar en el mundo y sentía que si me iba a otro lado tenía que demostrar", complementó.

Larrivey y Montillo formaron una gran dupla adentro y afuera de la cancha | Foto: Agencia Uno

Recordar que Montillo no fue el único futbolista que tuvo que partir en la última temporada, sino también Joaquín Larrivey, goleador del equipo en ese entonces. "Se fue Larrivey con 40 goles en dos años y no lo retuvieron. Tomaron decisiones apresuradas", aseguró.

Finalmente, el otrora volante ilusionó a los hinchas azules con un retorno como dirigente. "No le cierro las puertas a la U para tomar un cargo, aunque no creo que esta dirigencia me tenga contemplado. De todas maneras me sigo preparando en diferentes áreas de formación y representación", cerró.