Universidad de Chile se despidió de uno de sus delanteros en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil decidió no contar con sus servicios para 2026 y por ello ya busca nuevos rumbos.

¿De quién se trata? Rodrigo Contreras está a la espera de propuestas para continuar su carrera, siendo Millonarios el elenco que corre con ventaja para incorporarlo a sus filas.

Sin embargo, según informó Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, hay un equipo nacional que lo tiene en carpeta: Coquimbo Unido. El monarca está tras los pasos del oriundo de Tucumán.

“Yo lo tenía por listo en Colombia, pero alguien me dijo… cuidado con Coquimbo. Lo quiere Millonarios. Si hay un interés real es complicado pelear con ellos”, señaló el comunicador.

Tal como destacó el personaje mencionado, el conjunto cafetalero negocia un préstamo por un año con opción de compra. Sin embargo, el atacante argentino aún no estampa su firma decisiva.

Rodrigo Contreras salió de Universidad de Chile: interesa en Millonarios y Coquimbo Unido. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante su reciente campaña, el artillero extranjero disputó una totalidad de 41 partidos representando al cuadro azul. En dichos compromisos, anotó 14 tantos y entregó dos asistencias.

Cabe consignar que Rodrigo Contreras aún pertenece a los registros de Deportes Antofagasta. Está vinculado contractualmente al club norteño hasta el 31 de diciembre de 2026.

En resumen:

Según reveló el periodista Jorge “Coke” Hevia, el atacante tucumano aún no define su futuro, pese a que las negociaciones con Colombia están en una fase muy avanzada: