Universidad de Chile tomó una importante decisión en el presente mercado de fichajes. El conjunto azul definió desvincularse de uno de los jugadores que integró el plantel 2025.

¿De quién se trata? Arribó a préstamo durante la última temporada, pero su rendimiento no convenció para que su carta fuera adquirida por la escuadra universitaria. Ese es el caso de Rodrigo Contreras.

Según detalló el periodista Mariano Olsen a través de su cuenta de X, el goleador de 30 años ya llegó a Colombia. Está realizando todos los trámites para ser oficializado por Millonarios.

“El delantero argentino Rodrigo Contreras llegó anoche a Bogotá y ya inició el proceso de exámenes médicos con Millonarios“, señaló el comunicador mediante la plataforma mencionada.

De esta manera, se da por hecho su desembarco en el fútbol cafetalero. Lo hará cedido desde Deportes Antofagasta: se mantendrá hasta diciembre con opción de compra sobre su pase.

Rodrigo Contreras será presentando en Millonarios tras salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante su campaña en el elenco estudiantil, el oriundo de Tucumán disputó una totalidad de 41 encuentros. En dichos compromisos, anotó 10 goles y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile tuvo la opción de adquirir sus servicios definitivamente. Sin embargo, el precio a pagar era alto: 1,45 millones USD por el 80% de su carta.

En resumen:

A pesar de haber sido el cuarto máximo artillero del equipo en 2025, la gerencia técnica de Azul Azul —ahora encabezada por Francisco Meneghini— decidió no ejercer la opción de compra por el “Tucu”. Los factores clave fueron: