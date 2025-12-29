Con la llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile, se confirmó que los azules tendrán que armar una delantera totalmente nueva de cara al 2026, luego de las salidas de Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y la reciente confirmación del adiós de Rodrigo Contreras.

El ‘Tucu’ fue el último de los tres delanteros en cerrar su ciclo en el CDA, aunque las versiones ya apuntaban que la U no iba a hacer uso de la opción de compra del pase que pertenece a Deportes Antofagasta. Ahora, el goleador argentino se despidió de los azules con un emotivo mensaje en redes sociales tras la confirmación del club.

“Las despedidas no siempre son fáciles, especialmente cuando uno se encariña tanto con una institución. Hoy me toca decir adiós a todos quienes forman parte de la U: cuerpo médico, utileros, personal de cocina, dirigentes y, en especial, a mis compañeros, con quienes formamos un grupo muy lindo y del que me llevo grandes amistades”, comenzó diciendo el exEverton y Deportes Antofagasta.

“Qué decir de ustedes, los hinchas, que hacen que la pasión de Universidad de Chile sea reconocida en todos los lugares donde el equipo juega. Son extraordinarios. Me llevo los mejores recuerdos, porque siempre están en las buenas y en las malas. Gracias sinceras por el cariño y el respeto”, agregó.

En la despedida, el ‘Tucu’ también se mostró autocrítico: “No fue el año que yo quería por diferentes razones, pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mí. Con altibajos, sí, pero siempre poniendo el corazón para defender estos colores”, apuntó Contreras quien recordó sus goles y la heroica jornada ante la UC en el Clásico Universitario.

“Un abrazo grande a todos los bullangueros y bullangueras. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Felices fiestas y muchas gracias por todo. Aguante la U”, cerró atacante que registró un total de 41 partidos disputados en la U y 10 goles.

