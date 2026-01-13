El futuro del delantero argentino Juan Martín Lucero se ha transformado en una de las grandes teleseries del mercado de fichajes, manteniendo en vilo a más de un hincha de Universidad de Chile.

La U corre con ventaja para quedarse con el “Gato” y reforzar su delantera en la temporada 2026, pero las negociaciones no han sido nada sencillas.

Aunque Lucero ya habría acordado las condiciones contractuales para vestir la camiseta azul, aún no ha podido destrabar su salida de Fortaleza, por lo que en el Centro Deportivo Azul le habrían fijado una fecha límite para definir su llegada.

Sin embargo, el Romántico Viajero sumó otro dolor de cabeza en las últimas horas.

Juan Martín Lucero se resiste a partir a Coritiba como “moneda de cambio”

Según informó el medio brasileño O Povo, en las conversaciones entre Fortaleza y Coritiba por la llegada de Breno Lopes al Leão do Pici surgió la posibilidad de que Lucero fuera cedido al Verdao como parte del acuerdo, con el club paranaense dispuesto a asumir la totalidad de su salario durante la temporada.

El trato no ha sido fácil de cerrar, ya que Lucero ha mostrado resistencia a aceptar la propuesta, especialmente por cuestiones económicas relacionadas con su contrato vigente en Fortaleza, que se extiende hasta finales de 2027. Por eso, ya se barajan otras opciones de jugadores a enviar a préstamo para no perder el acuerdo alcanzado.

La teleserie de Juan Martín Lucero suma un nuevo capítulo | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Ahora, habrá que ver si esta férrea postura del ex Colo Colo finalmente lo deja en la U o si terminará jugando en otro equipo de Brasil.

En síntesis…

Juan Martín Lucero sigue siendo un futbolista codiciado del mercado, pero su llegada a Universidad de Chile aún no está asegurada.