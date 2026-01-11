La teleserie del verano llegó a su fin este domingo con la oficialización de Octavio Rivero como la tercera incorporación para el proyecto 2026 de Francisco Meneghini en Universidad de Chile, luego que los azules confirmaran el regreso de Eduardo Vargas y el paraguayo Lucas Romero.

Tras una compleja salida de Barcelona de Guayaquil, el atacante uruguayo de 33 años regresa al país para vestir su quinta camiseta en el fútbol chileno, luego de sus pasos por O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

Y fue precisamente su paso por los albos como uno de los más recordados en la carrera del ‘Uru’, quien con la camiseta del Cacique registró un total de 23 goles y 8 asistencias en 62 presentaciones. Incluso, en Macul, Rivero conquistó el la Copa Chile 2016, el Transición 2017 y dos Supercopa.

Foto: @UdeChile

Sin embargo, a esta altura de su carrera poco y nada queda de esa identificación con los albos, pese a que alguna vez dijera que no firmaría por los universitarios debido a su lazo con Colo Colo.

Prueba de ello, fueron sus primeras palabras como jugador de la U, donde Rivero parece haber dejado atrás su pasado colocolino con una fuerte frase que retumba en los hinchas azules y deja sorprendidos a los albos.

“Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr”, comentó de entrada Rivero, quien después reveló que “es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este Club tan grande”.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante”, cerró.