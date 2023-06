Este miércoles Universidad de Chile jugó dos partidos amistosos ante Magallanes en el Centro Deportivo Azul donde fue derrota en ambos cotejos por el cuadro académico con parciales de 2-4 y 1-2.

Conocido el resultado se agiganta la idea en la hinchada azul de que el cuadro que dirige Mauricio Pellegrino necesita refuerzos sí o sí para encarar la segunda rueda y lo que queda de Copa Chile si los universitarios siguen avanzando.

Pese a que han sonado nombres como Javier Altamirano y Matías Sepúlveda, lo cierto es que formalmente no hay nada, por eso sorprende lo anunciado por el periodista Cristián Caamaño, el que aseguró en Radio Agricultura que la U a falta de dinero, piensa en un trueque con Unión Española por una de las figuras hispanas.

“En la U preguntaron por alguien. Acercaron un nombre que le interesa de Unión: Norambuena, el volante izquierdo. La U no tiene ese tipo de futbolista”, disparó.

La U interesada en Gabriel Norambuena de Unión Española (Photosport)

Agregando que en Union Española están interesados, y según el comunicador “en Unión les dijeron que ‘nos gusta que los futbolistas den un salto, tenemos buena relación con la U cuando les vendimos a Palacios, y, a nosotros, nos interesa un jugador de la U: Chorri Palacios’”.

Según Caamaño, la operación es perfecta para abrir cupo para la llegada de un foráneo que ansía el DT. “(Palacios) No está cómodo en la U y en la U no ven con malos ojos la salida de un extranjero. Y esto le permitiría a la U ir a buscar el delantero extranjero que quiere Pellegrino, que no es otro que Lucas Janson, ex delantero titular de Vélez”, cerró.