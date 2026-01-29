El argentino Rodrigo “Tucu” Contreras vive un positivo arranque de semestre en el fútbol colombiano, consolidándose rápidamente como una de las piezas más influyentes de Millonarios.

El delantero ha tenido un impacto in mediato en su nuevo club, justo después de cerrar su etapa en Universidad de Chile, donde llegó como una de las principales cartas de gol del Romántico Viajero para la temporada 2025, pero por distintas circunstancias nunca logró mostrar su mejor versión.

Con ese contexto, su arribo a Colombia asomaba como una oportunidad clave para relanzar su carrera, algo que comenzó a materializarse desde sus primeros minutos en cancha: en apenas tres partidos disputados, Contreras ya registra dos goles y una asistencia.

Rodrigo Contreras vive un nuevo aire en Colombia | FOTO: Millonarios

Rodrigo Contreras no para de celebrar goles en Millonarios

Su más reciente festejo llegó en el duelo ante Deportivo Pasto, por la tercera fecha de la Liga BetPlay, disputado en el estadio Departamental Libertad.

El gol del exazul se produjo al minuto 30, luego de convertir un penal que él mismo provocó tras la salida apresurada del arquero del conjunto local.

El buen presente de Rodrigo Contreras no ha pasado desapercibido en Colombia y, de paso, reabre el debate en torno a su salida de Universidad de Chile, considerando su rápido impacto lejos del Centro Deportivo Azul.

El nuevo gol de Rodrigo Contreras en Colombia: