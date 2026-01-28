El entrenador argentino, Gustavo Álvarez cerró hace unos meses su capítulo con la Universidad de Chile tras lo que fue su polémica salida del club, la que generó un fuerte debate en el mundo azul.

Varias semanas de negociaciones fueron las tuvieron que darse para que tanto la dirigencia de la Universidad de Chile y Gustavo Álvarez llegaran a un acuerdo para su salida, la que se terminó concretando de forma favorable para el DT.

Tras consumarse su salida, el estratego comenzó a sonar fuertemente para ser el nuevo entrenador de la Selección de Perú, en la que incluso durante su estadía en la U, su nombre ya comenzaba a tomar fuerza para dicho cargo.

En un principio, todos los caminos apuntaban a que Gustavo Álvarez tras su salida de la Universidad de Chile, iba a recalar en la Selección Peruana, pero en las últimas horas, desde Perú se dio a conocer una importante información que siginficaría un duro golpe para el DT.

Álvarez recibe una dura noticia | Foto: Photosport

Perú le da un portazo a la opción de Álvarez

En las últimas horas, el periodista peruano, Gustavo Peralta informó que desde la Selección Peruana le habrían dado un portazo a Gustavo Álvarez como opción a la banca de Perú y otro nombre estaría tomando fuerza en su lugar: Mano Menezes.

“Mano Menezes surge como la primera opción para ser el nuevo DT de la Selección Peruana en el próximo proceso. Desde la FPF buscan alguien con espalda y experiencia en Eliminatorias. Con Gustavo Álvarez hubo dos reuniones, pero no lo volvieron a contactar“, informó.



De esta forma, Gustavo Álvarez recibe un duro golpe tras su huida inesperada de la Universidad de Chile, en la que su gran opción de poder dirigir para este 2026, parece caerse por completo.

