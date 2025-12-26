Universidad de Chile tiene novedades en el mercado de fichajes. A la espera de la confirmación de su nuevo entrenador, la directiva estudiantil se mueve para sumar refuerzos en 2026.

Y en dicha labor, la cúpula del club encontró a su primera incorporación para la siguiente temporada. Al menos, así lo detalló Jorge “Coke” Hevia en conversación con BOLAVIP Chile.

Según expresó el periodista, el arribo de Eduardo Vargas está sellado. Tras ser consultado sobre dicho traspaso, el comunicador lo confirmó: el negocio está cerrado. El oriundo de Renca volverá a vestirse de azul.

“Yo la sensación que tengo es que, o sea más que sensación, información, es que sí, es que sí. De hecho estaba listo en la U antes de llegar a Audax Italiano, pero ya sabemos todo lo que pasó”, comentó.

En dicha línea, agregó: “Va a ser el reemplazo de Nico Guerra, ¿no? De ese 9 chileno. La U para mí es el que mejor base tiene, no estoy diciendo que sea el favorito, pero es el que menos necesita incorporar”.

Eduardo Vargas tendría listo su arribo a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Los otros refuerzos de Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV analizó el libro de pases de los azules. Según adelantó, la secretaría deportiva tiene determinadas sus prioridades para la próxima campaña.

“O sea, en la U serán dos 9, se ve la posibilidad de un volante y ya después será lo que Paqui (Francisco Meneghini) pida (…) Esa es la información que tengo yo“, concluyó.

En resumen:

El fichaje de Eduardo Vargas no solo responde a un anhelo de la hinchada, sino a una planificación que venía gestándose hace tiempo: