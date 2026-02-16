El duelo entre Palestino y Universidad de Chile sigue generando polémica tras lo que fue el gol anulado a los ‘Azules’ en el final del partido, el que sin duda ha dado que hablar hasta día de hoy por lo que fue la decisión del cuerpo arbitral.

Muchas opiniones se han dejado ver entre ex futbolistas y especialistas sobre esta jugada, en la que finalmente nadie llega a un acuerdo a lo que fue la decisión del VAR en poder anular este gol, en donde en las últimas horas, apareció un inédito antecedente.

El periodista Manuel de Tezanos dentro de su programa ‘Tarde pero al Balong’ en Youtube, destapó un antecedente que nadie tenía de esta jugada y en la que indicó que él conversó con el árbitro del VAR, el que le hizo una gran confesión y que tiene a Charles Aránguiz como protagonista.

“Esto nadie lo sabe y lo sé yo nomás, porque me lo dijo el árbitro del VAR, me dijo ‘en los audios del VAR se escucha a Aránguiz, que por esto no festeja el gol, que le dice (al árbitro) que vaya a revisar penal contra Zaldivia, porque sabía que había mano”, partió señalando de Tezanos.

Aránguiz y su rol en esta jugada polémica | Foto: Photosport

Entregando más datos de esta conversación, el comunicador indica que el capitán azul sabía que podía existir una mano de su compañero, pero también manifestó al árbitro que previo a esto, había un penal claro por un agarrón del defensa rival.

“Aránguiz sabía que le podían anular el gol a él, por eso no lo festejó. Según el audio VAR, que debería salir, Aránguiz le dice al árbitro que vaya a revisar el penal a Zaldivia, que él lo vio de lejos, como así vio la mano, eso me dijeron los árbitros”, declaró.

De Tezanos y su postura a la jugada

Finalmente, de Tezanos tomó su postura a lo que fue esta polémica jugada, en la que indica que hay muchas tomas que finalmente no terminan siendo de claras para poder tomar una decisión, pero si hubiera decidido él, no hubiera anulado este tanto.

“Hay un ángulo que parece que no la toca y otro sí, es difícil la jugada, luego aparece otra cámara, donde pareciera que toman a Zaldivia y por eso se tira Zaldivia, es una jugada muy reglamentarista”, cerró.