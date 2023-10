Tras la última práctica liderada por el técnico Mauricio Pellegrino, el argentino determinó la formación con la cual, Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano cerrando la fecha 25 del Campeonato Nacional.

El trasandino resolvió que, nuevamente, Lucas Assadi será alternativa en el cuadro estudiantil ante los floridanos, en lo que viene siendo una constante en los últimos compromisos del Romántico Viajero.

Situación, que generó polémica en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura de este lunes, cuando repasaban la oncena de los universitarios para la noche del lunes.

Y fue tras la interrogante del conductor, Matías Fuenzalida, quien preguntó por Assadi, lo que generó la intervención de Patricio Yáñez, para defender con todo, la decisión del estratega laico.

“Está para jugar, tiene condiciones, pero lo pones en una cancha y de repente juega de Assadi y de repente juega de suplente de los suplentes, entonces no le cargues la mano al técnico diciendo ‘Bueno, ¿Y Assadi?’ si cuando entra no la toca“, apuntó el ex futbolista.

En seguida, siguió con el emplazamiento a su compañero, indicando que “no le tiremos el misil como se lo estás tirando a Pellegrino porque no pone a Assadi, porque antes con Assadi y Osorio no pasaba absolutamente nada“, siguió validando así, la postura del estratega.

Finalmente, el ex seleccionado nacional afirmó que el canterano azul, no es Lionel Messi. “Le estás pegando a Pellegrino por no poner a Assadi como si fuese el Messi del fútbol chileno. Es un tremendo jugador, de gran proyección, pero que no pasa absolutamente nada en la U. No mueve la aguja, así es que respetemos al técnico Pellegrino”, concluyó Yáñez.

Este será el tercer partido consecutivo en que Assadi será suplente (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.