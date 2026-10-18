Gustavo Canales se ilusiona con esta figura de U. de Chile: “Tiene condiciones innatas”

El recordado delantero de Universidad de Chile habló sobre Lucas Barrera en la despedida de Matías Rodríguez.

Universidad de Chile tiene una cantera rica en talento y eso bien lo sabe Gustavo Canales. El mítico goleador sigue de cerca al conjunto estudiantil y gracias a ello ubicó a uno de sus regalones en las series formativas.

¿De quién se trata? Lucas Barrera. El mediocampista de 20 años arribó a la escuadra universitaria en 2025 y se instaló en su primer equipo durante esta temporada, lo que llena de ilusión al retirado delantero.

En conversación con la prensa tras la despedida de Matías Rodríguez, el emblemático atacante le dedicó alabanzas al joven volante, que ya entrena con normalidad tras superar una lesión en su rodilla derecha.

“Me genera alegría. Yo lo que hice fue tratar de darle una mano, generarle una oportunidad y él la aprovechó muy bien (…) Vi lo que ven todos: un jugador de fútbol integro”, comenzó señalando.

“Lo vi y sabía que tenía chances de posicionarse y de agarrar camiseta de titular pronto, porque tiene condiciones innatas muy buenas. Necesitaba que alguien le dé una mano para generarle una oportunidad”, agregó.

Lucas Barrera ilusiona a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Gustavo Canales alaba a la joya de Universidad de Chile

Finalmente, el oriundo de General Roca destacó la principal cualidad que percibió de Lucas Barrera. Más allá de sus dotes técnicos, aplaudió una capacidad que va más allá de tratar bien el balón.

“El carácter. Tiene mucho carácter, es un chico con mucha proyección deportiva y con una cabeza muy fuerte, que hoy no abunda mucho en el fútbol. Por eso se posiciona cómo está”, cerró.