Fernando Gago recibe una gran noticia en la U: recupera a una figura para la recta final del año

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago recibió esta tremenda noticia en los 'Azules'.

Universidad de Chile ya comienza a preparse con todo para lo que será su compromiso ante Everton de Viña del Mar dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ buscarán sumar un nuevo triunfo para mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.

Para este duelo ante los ‘Ruleteros’, el estratega Fernando Gago recibió en las últimas horas una tremenda noticia dentro de su plantel, en la que recupera al 100% a una importante figura.

Se trata del volante Lucas Barrera, quien dejó atrás su lesión en su rodilla derecha, la que lo dejó por casi dos meses fuera de la canchas, en donde su último compromiso lo disputó el 6 de septiembre de 2026 ante Coquimbo Unido.

En esta jornada, el periodista Marcelo Díaz en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports, informó que el volante volvió a estar operativo al 100% en el plantel de la Universidad de Chile y se jugará su opción de poder estar presente ante Everton.

Barrera vuelve a estar disponible en la U | Foto: Photosport

De esta forma, Fernando Gago recibe una tremenda noticia para esta recta final de la temporada en la Universidad de Chile, en la que contaría con su plantel completo para los duelos decisivos que le restan en el torneo y Copa Chile.

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Ahora, en la Universidad de Chile seguirán con su plan de trabajo para lo que será su partido ante Everton de Viña del Mar, duelo que se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua el lunes 26 de octubre a partir de las 18:00 horas.