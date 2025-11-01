Universidad de Chile tenía todo para meterse en la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana, pero la impericia en la revancha y la portentosa actuación de Alexis Herrera privaron al conjunto azul de su segunda final internacional.

El juez venezolano del compromiso incidió de manera directa en el resultado: no expulsó a un jugador de Lanús al minuto 5 por una patada a Javier Altamirano y, como si eso fuera poco, validó un gol que debió haber sido anulado al conjunto argentino.

Herrera sólo sancionó a la U. | Foto: Photosport

Cuando se pensaba que los errores arbitrales se limitaban a lo sucedido dentro del tiempo reglamentario, el llanero dejó entrever que su criterio dispar va más allá de los 90 minutos y quedó en total evidencia.

Matías Zaldivia fue expulsado por agredir a un jugador de Lanús con un agarrón de cuello y posterior golpe, pero el portero del cuadro trasandino -quien agarró del cuello y ahorcó a Nicolás Guerra- quedó libre de sanción.

Lo cierto es que Universidad de Chile se quedó con las ganas de enfrentarse a Atlético Mineiro en la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Eso sí, el cuadro azul puede tener la satisfacción que volvió a competir en el concierto internacional y mostró que puede ser un equipo competitivo pese a las limitaciones de la Liga de Primera.

