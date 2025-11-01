Universidad de Chile sufrió la dura eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ dijeron adiós a la ronda de los cuatro mejores tras caer por un 3-2 global ante Lanús, con una serie que terminó con mucha polémica en Argentina.

En el ‘Romántico Viajero’ sin duda que todos los dardos de la eliminación azul recaen en el juez venezolano Alexis Herrera, quien con sus polémicos cobros terminó desequilibrando esta serie, dándole el triunfo a los argentinos tras el gol de Rodrigo Castillo, que venía de una mano previa de Eduardo Salvio que no fue cobrada.

Pero dicha jugada no fue la única polémica de este partido, ya que en el inicio de este una fuerte entrada de Agustín Cardozo a Javier Altamiranofue la que dio comienzo al mal arbitraje de Alexis Herrera, quien sancionó al jugador de Lanús solo con una tarjeta amarilla, cuando le ingresó con todo al jugador de la U con un planchazo en la rodilla.

Desde el VAR parecieron quedarse dormidos con lo que fue esta acción, en la que a pesar de las claras muestras de dolor del jugador de la Universidad de Chile ante esta entrada, mantuvieron lo que fue la decisión de Herrera y Lanús se salvó de quedarse con un jugador menos.

Herrera solo le puso la tarjeta amarilla a Cardozo | Foto: Getty Images

La insólita respuesta que le dieron a Altamirano por esta acción

En las últimas horas, el periodista nacional, Felipe Labbé reveló en el programa ‘F90’ de ESPN la explicación que recibió Javier Altamirano al consultar al cuarto árbitro porque Agustín Cardozo no fue expulsado tras el duro planchazo que le dio al jugador azul, en la que recibió una insólita respuesta.

“Una cosa cortita, es sobre la falta de Cardozo a Altamirano, Altamirano se acercó al cuarto árbitro para preguntarle porque no había sido tarjeta roja y (el juez) le dice ‘el futbolista de Lanús recoge la pata después de pegar’, esa fue la respuesta que le dieron”, declaró

Con esa explicación tuvieron que quedarse en la Universidad de Chile por parte del cuerpo arbitral venezolano, el que sin duda no dejó para nada contentos a los dirigidos por Gustavo Álvarez.