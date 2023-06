Tras la triste eliminación de Universidad de Chile de manos de O’Higgins tras igualar sin goles y luego caer en la tanda de penales, los azules se despidieron tempranamente de la Copa Chile.

Y las críticas son variadas y apuntan tanto a la gestión de la dirigencia estudiantil, como también al entrenador, Mauricio Pellegrino. Este jueves, el periodista Cristián Caamaño tuvo palabras para ambos entes en Radio Agricultura señalando que al técnico se le fueron detalles claves, pero sus dichos fueron drásticos hacia el presidente de la U, Michael Clark.

“Hay dirigentes que duermen una siesta eterna, por ejemplo ¿Habló Michael Clark? No. Era una buena oportunidad para escuchar a M.C. saber qué está pasando y que explique por qué no están llegando refuerzos a la U. Quedaste eliminado de Copa Chile, Michael Clark, ahí quedó tu fundación“, comentó un enérgico Caamaño.

El periodista siguió con su intervención y señaló que “ahí tienes un nuevo fracaso a tu gestión. Para que lo tengas bien anotado la próxima vez que empieces a dar la lista a los hinchas de la U, que crees que son tontos, que no tienen memoria. Fuera de Copa Chile“, añadió el panelista.

Pellegrino, también fue criticado por el comunicador (Photosport)

“Si no va a Copa Libertadores, Pellegrino no pasa del año”

También Pellegrino tuvo sus alcances, ya que Caamaño afirmó que el técnico argentino también tiene sus responsabilidades por no sacar rendimiento a valores como Darío Osorio, Lucas Assadi y Jeison Fuentealba, entre otros. Como también, que se le fueron detalles en el partido, como por ejemplo que haya sacado a Cristian Chorri Palacios, quien es uno de los pateadores de penales, “esas cosas no se le pueden escapar al entrenador. Pellegrino debe entender que no está en Velez, en Alavés, en el Southampton, está en un equipo y que debe pelear el campeonato y si queda eliminado en Copa Chile, en la fase zona, es un fracaso”.

“Si no va a Copa Libertadores, Pellegrino no pasa del año”, cerró el comunicador.