El importantísimo duelo por la tercera fecha de la Liga de Primera entre Palestino y Universidad de Chile ya genera expectativa, pero también polémica fuera de la cancha.

A horas del enfrentamiento entre los Árabes y los Azules, se reportó un conflicto con la prensa que encendió todas las alarmas en el periodismo deportivo nacional. ¿Qué pasó?

Periodistas de medios profesionales denunciaron que no fueron acreditados por Palestino debido a su identificación con la U, lo que generó críticas inmediatas de figuras reconocidas en el medio.

En 2025, hubo actos de violencia de un par de hinchas árabes en contra de la prensa partidaria de la U | FOTO: Captura

La situación abrió un debate sobre los límites de los medios y la libertad de los periodistas para cubrir los partidos de manera imparcial.

Cristián Caamaño hace pebre a Palestino por polémica decisión

En pleno programa Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se sumó la controversia, cuestionando duramente la decisión del Tino-Tino y defendiendo la labor profesional de sus colegas.

“La versión es que no hay espacio, cuando no hay ni siquiera tribuna de prensa en Palestino y la zona está evidentemente demarcada donde están los periodistas, hacia la izquierda, y además por ciertas razones de criterio y cuando fue a preguntar, no le quisieron reconocer que porque era hincha de la U”, comenzó diciendo Caamaño.

“Por favor, una cosa, los medios partidarios, para no generar problema de violencia, pero el periodista que va a trabajar y trabaja en medios serios, profesionales, no puede traspasarse eso”, agregó.

“Palestino creo que cometió un error garrafal al coaccionar el trabajo de algunos colegas, que van a hacer sus labores como cualquier persona, como nosotros, y todo. Porque mañana le va a tocar a Católica, le va a tocar a Colo Colo, le va a tocar a colegas que también están muy identificados, y Palestino le va a decir, no, usted está muy identificado, ¿no? Y la razón es esa, ¿no? Porque no hay espacio”, complementó..

Manuel de Tezanos se cuadra con Cristián Caaamaño

Por su parte, el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Manuel de Tezanos, también apuntó a la escuadra de La Cisterna.

“Estos medios partidarios son lugares donde trabaja gente, donde hay gente que recibe ingresos, donde hay que respetar el trabajo de la persona”, sentenció.