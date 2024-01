El arco de Universidad de Chile vivirá una nueva lucha en la temporada 2024, toda vez que Cristopher Toselli y Gabriel Castellón se mostrarán los dientes para determinar quién se queda con el ansiado puesto del pórtico azul.

Gustavo Álvarez tendrá que tomar una difícil decisión entre el portero que terminó atajando la temporada 2023 y con pasos por la Selección Chilena o Castellón, a quien dirigió en Huachipato e incluso fue clave en la campaña acerera que coronaron con un título.

Rafael Olarra, ex central de Universidad de Chile y hoy por hoy conductor y panelista en ESPN Chile, explica quién estaría ganando la pulseada en el arco azul y expuso el argumento que, a su juicio, es clave para entender esa determinación.

Para Rafael Olarra, la pulseada la gana Cristopher Toselli. | Foto: Photosport

“A mí me da la sanción por un tema de organización, de un técnico que llega recién y conociendo a los jugadores que ya estaban en el plantel, que no los había tenido nunca y los enfrentó solo”, dijo abriendo los fuegos el ex futbolista.

¿Toselli o Castellón? Olarra no se hace problema y explica: “La pulseada para mí se la gana Toselli desde ese punto de vista, de que un referente le da la oportunidad de ser el titular los primeros partidos y ver cómo va desenvolviéndose”, reveló.

Eso sí, en el cierre argumenta que la edad de Castellón y los años que tiene por delante en el club lo podrían beneficiar en el mediano plazo, más no en el inmediato: “A Castellón le queda tiempo en el club seguramente, más que a Toselli por un tema contractual”, puntualizó.

El 2023 de Cristopher Toselli en Universidad de Chile

Toselli arrancó como suplente el 2023 con Mauricio Pellegrino, pero tras una larga racha negativa sin triunfos el DT se la jugó por el ex UC. De ahí en más, sumó 10 titularidades y cerró el año como portero indiscutido.