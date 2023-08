Universidad de Chile no vive de los mejores momentos dentro del Campeonato Nacional, en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino se preparan para lo que será una nueva edición del Superclásico ante Colo Colo cargando de una negativa racha dentro del torneo.

A lo que es el presente de los ‘Azules’, el periodista Danilo Díaz hizo su análisis en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN y se refirió a este paupérrimo segundo semestre del equipo, en la que puntualiza que el nivel del equipo ha ido decayendo rotundamente.

“Yo creo que, con frialdad, si la U saca un punto (silbidos)… El nivel de juego de la Universidad de Chile en las últimas jornadas y lo han dicho los hinchas, la critica especializada y los referentes de la U que participan en los medios o son entrevistados, porque el nivel de juego de la U ha venido involucionando”, comenzó indicando Díaz.

Buscándole la explicación a esto, el destacado comunicador compartió su pensamiento en que considera que este plantel hoy por hoy se encuentra a la deriva, sin recibir el apoyo que merece por parte de sus dirigentes.

La U no vive de un buen momento en el fútbol chileno | Foto: Photosport

“A mi me da la impresión de que es un plantel que está muy solo, es un equipo que está solo. No se ve a la dirigencia en el estadio apoyando o en el vestuario, se nota que no son gente de fútbol”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Díaz recalca en que el tener el respaldo de los directivos más grandes del equipo siempre es importante para poder desarrollar un buen trabajo y generar una confianza de grupo, algo que parece que hoy no existe en la U.

“El fútbol tiene otros códigos, el jugador necesita saber que está respaldado, el cuerpo técnico necesita saber que está respaldado, esto no es una fábrica de zapatos”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.