Una de las situaciones que generó gran incertidumbre sobre todo entre los hinchas, fue el por qué el juvenil uruguayo, Marco Oroná, no siguió en Universidad de Chile.

El novel futbolista, tuvo convocatorias a la selección charrúa sub 20 e incluso, Marcelo Bielsa lo convocó a una fecha doble de las clasificatorias sudamericanas en los duelos de octubre pasado ante Perú y Ecuador.

Sin embargo, en la U no seguirá y BOLAVIP CHILE conoció de cerca la historia de este futbolista charrúa, en voz de uno de sus representantes, Washington Castro, quien en primera instancia comentó cómo se dio la llegada del deportista a Chile.

“Lo represento junto a Luis Calcaterra, ex jugador, y un día él habla con Manuel Mayo, porque en la U no conocían nada de Marco Oroná y nació que lo vieran unos días. Lo vieron entrenar, lo dejaron, sin contrato y solo para la juvenil. Lo trataron muy bien, la Señora Jovita, lo trató muy bien”, confesó Castro a nuestro portal.

El ex futbolista, comentó que también, sedujo a los entrenadores de las selecciones menores en Uruguay, pese a que no fue citado al Sudamericano Sub 20. “Cuando vino a un scouting a mitad de año, lo vieron el Ruso Pérez y Fabián Coito y lo convocaron al torneo de L’ Alcudia en la Sub 20 y se ganó un espacio en la selección”, añadió.

Castro: “Quisieron arreglar, pero…”

Sobre el por qué no llegó a buen puerto la negociación, pese a que en algunos momentos hasta entrenó en el primer equipo con Gustavo Álvarez, para que siguiera en los azules, el conocido representante sostuvo que si bien hubo intención, finalmente no se llegó a buen puerto la negociación.

“En la U, la verdad, quisieron arreglar, pero fueron pasando cosas y le ofrecimos cosas para firmar y dejar un porcentaje a la U a futuro, pero es entendible, que Manuel Mayo en este caso, debe defender los intereses del club, nosotros los del muchacho y lamentablemente no arreglamos”, enfatizó.

También comentó el equipo que va a cobijar a Oroná y desde luego, manifestó no querer hablar más del tema del futbolista. “El jugador va a jugar en Peñarol y acá cierro el capítulo. Es un buen muchacho y Marquito tiene los mejores recuerdos de Chile y de sus compañeros”, resaltó.

Oroná vuelve a Uruguay para jugar por Peñarol (Archivo)

Al cierre, reiteró que hubo diálogo con los azules y agradeció la acogida que tuvo el jugador en nuestro país. “Comunicación siempre hubo, no nos pusimos de acuerdo, nomás. La U trató muy bien a Marco”, concluyó.