Universidad de Chile dejó más dudas que certezas tras lo que fue su derrota dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Francisco Meneghini cayeron por 2-1 ante Huachipato, resultado que genera preocupación en este inicio del 2026.

Ante esto, el ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola se dio el espacio dentro del programa ‘F90’ en ESPN para analizar el presente azul, el que sin duda le genera preocupación por lo que ha planteado su DT y lo que muestran los jugadores.

“Lo del margen es relativo, siento que esto recién empieza, hay algo de preocupación en el hincha por supuesto, es un equipo que prácticamente es el mismo del año pasado, que logró un funcionamiento hasta el momento en lo que va del año, si bien van dos partidos recién, no lo ha logrado, entonces hay cierta preocupación”, parte indicando Rivarola.

Agregando, el ex atacante indica que acá la culpabilidad es compartida dentro de la Universidad de Chile entre entrenador y jugadores por lo que ha sido la mala imagen que ha mostrado en estos dos partidos del torneo.

Rivarola y su revelación en la U | Foto: Photosport

“Hay culpabilidades compartidas, hay un técnico nuevo en el que hay cierta responsabilidad y también de los jugadores, los jugadores también tenían un funcionamiento, siendo el 80% el mismo equipo del año pasado, también debería haber un funcionamiento natural ya y no ha pasado nada hasta el momento”, remarca.

Rivarola destapa esta bomba en la U

En lo que ha sido este comienzo, el ídolo de la Universidad de Chile destapó un tremendo terremoto en el plantel azul, sobre la gran preocupación que inquietó al equipo en el inicio de este torneo, el que fue los incidentes en el Estadio Nacional.

“Yo creo que hay un conjunto de cosas que no son justificables, pero no son las ideales, pocos partidos de preparación, todo esto que ha pasado alrededor de la U cada vez que le toca jugar, porque es distractivo para el jugador. Yo lo supe desde el primer partido, cuando incendiaron en el Nacional, supe que dentro del camarín antes del partido, los jugadores estaban diciendo que los hinchas no le iban a dejar jugar el partido”, declaró.

Finalmente, Rivarola indicó que este tipo de situaciones externas dentro de un camarín sin duda que afectan, ya que los jugadores no pueden sostener su foco bien puesto en lo que es el partido, algo que se vio reflejado ante Audax Italiano

“Tú como jugador, cuando ya estás metido en eso, no entras concentrado al 100%, ya estás en otra, pensando en otra cosa, mientras va pasando lo que ya sabía, todo eso le está jugando en contra en general y se hace difícil para el jugador, el cuerpo técnico y el club. Hoy el momento de la U es un poco complejo desde el punto de vista que lo mires”, cerró.