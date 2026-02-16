La cuarta fecha de la Primera División 2026 cerrará con un partido que tiene aroma a “batacazo” o a “resurrección” y que se disputará el domingo 22 de febrero a las 20:30 en el Estadio Nacional.

Por un lado, la Universidad de Chile de Francisco Meneghini, que aún no conoce de victorias y viene de sufrir un traumático empate ante Palestino tras la intervención del VAR; por el otro, el sorprendente Deportes Limache, único puntero e invicto tras bajar a Colo Colo y O’Higgins.

Víctor Rivero, el estratega detrás del éxito del “Tomate Mecánico”, no se anda con rodeos. En la previa del viaje al Estadio Nacional, el DT nacional desnudó la realidad psicológica que enfrentarán ambos planteles:

“Nosotros tenemos que entender que la presión es de ellos. Tenemos que llevar a la U a jugar el partido que queremos nosotros y aprovechar los espacios”, confesó Rivero a Limache TV.

El técnico sabe que el clima en el Nacional será hostil para los locales si el gol no llega rápido, y planea usar esa ansiedad azul a su favor.

Víctor Rivero le endosa la responsabilidad a Universidad de Chile.

Pies en la tierra y sin falsas promesas

A pesar de haber derrotado al Cacique y ser la sensación del campeonato, en la Quinta Región mantienen la calma. Rivero, acompañado en el cuerpo técnico por el histórico “Popín” Castro, prefiere la cautela antes que el triunfalismo:

“Tuvimos un inicio auspicioso, pero no vamos a prometer falsas ilusiones”. El método: “Vamos partido a partido”.

La U de Meneghini, contra las cuerdas

Para el “Paqui” Meneghini, este partido es una final adelantada. Con solo dos unidades de nueve posibles, otra derrota —más aún ante el recién ascendido y puntero— podría poner en duda su continuidad ante una hinchada que empieza a perder la paciencia. La U necesita que Charles Aránguiz y compañía tomen el control de un partido que, en el papel, Limache ya empezó a jugar en la mente de sus rivales.