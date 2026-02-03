Marcelo Morales fue presentado este lunes en el Centro Deportivo Azul (CDA) como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, marcando oficialmente su regreso al club que lo formó, en una etapa clave para el relanzamiento de su carrera profesional.

El lateral izquierdo volvió al país tras una experiencia en el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) que dejó más dudas que certezas respecto a su crecimiento futbolístico.

Desde su debut en el profesionalismo, Morales ha sido objeto de constantes cuestionamientos por su estado físico, un aspecto determinante en el fútbol moderno y que suele marcar diferencias a nivel internacional.

Marcelo Morales deberá pelear un puesto de titular en la U con Felipe Salomoni | FOTO: Andres Pina/Photosport

Dante Poli se las canta clarita a Marcelo Morales

En ese contexto, Dante Poli fue tajante al analizar el presente del oriundo de San Miguel. En el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el exfutbolista apuntó directamente a uno de los puntos más sensibles de su carrera.

“No quiero creer o aceptar que él no juega en Estados Unidos porque es una liga muy física”, señaló el ex Universidad Católica.

En esa misma línea, el exseleccionado chileno fue aún más crudo al advertir que Morales debe dar un giro urgente en su carrera. “Él ha tenido dificultades físicas y si no se pone físicamente como un atleta, va a tener una carrera bastante inferior a lo que es su capacidad”, afirmó, remarcando que el tiempo para reaccionar es ahora.

Finalmente, Poli entregó un consejo que suena más a advertencia que a sugerencia: “Es el momento para que se pegue la cacha. Acá no va a jugar si está mal físicamente. Hoy, si no eres un súper atleta, terminas en un equipo de menor nivel y después se diluye todo”.

