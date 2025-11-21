Universidad de Chile se prepara para lo que será su partido crucial dentro de la Liga de Primera ante O’Higgins de Rancagua, en el que los ‘Azules’ buscan la victoria de manera urgente para seguir soñando con aspirar al cupo de Chile 2, para decir presente en la Copa Libertadores 2026.

En esta jornada, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul, en la que fue consultado sobre un importante tema como lo es su continuidad en el club, ante los fuertes rumores que han reaparecido en esta semana y que lo vinculan con la Selección de Perú.

“Todo lo que sean versiones periodísticas yo no puedo opinar, quizás con menos repercusión, en todos los equipos que estuve, evalúe los proceso a fin de año, he firmado contrato de un año con renovación, he firmado contrato de dos años y de tres, pero siempre evaluó que es lo mejor para el club y luego para todas las partes”, parte señalando Álvarez.

Siguiendo en aquello, el estratego argentino agrega: “este club tiene una repercusión más grande y hay que aceptar de que sea así, todos los procesos se evalúan a fin de temporada, esta será una vez más de que lo voy hacer”.

Álvarez habló de su futuro una vez más | Foto: Photosport

Para el DT de la Universidad de Chile, estos rumores que lo vinculan a Perú no los desmiente ni confirma, señalando en que no les presta mucha atención debido a lo que es esta decisiva etapa que afronta con la U en el torneo nacional.

“Después, lo de versiones periodísticas, la verdad que no me puedo encargar de justificarlas o desmentirlas, me quita mucha energía para el 100% que necesito del partido del domingo”, remarca.

Álvarez y la proyección en la U

Concluyendo, Álvarez habló de lo que será el futuro de la Universidad de Chile para el 2026, en la que deja en claro que todo esto recién se comenzará a analizar terminado el último partido de este torneo ante Deportes Iquique y luego de esto, se hará un extenso análisis.

“Ese es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción, todo fin de temporada es momento de evaluación por parte de los funcionarios y autoridades del club. Mirando para atrás lo que se hizo, proyectando lo que se puede hacer para adelante, uno siempre buscará lo mejor para el club y para todas las partes. Terminando el partido ante Iquique, será el momento para hacer eso”, cerró.