Igor Lichnovsky fue cuestionado en los 45' iniciales en el duelo disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Universidad de Chile tuvo un intenso primer tiempo contra Everton por la fecha 25 de la Liga de Primera. Si bien el conjunto azul se impuso 2-0 antes del descanso, hubo una figura del equipo que fue criticada.

¿De quién se trata? A través de redes sociales, los fanáticos estudiantiles se lanzaron contra Igor Lichnovsky. El defensor central estuvo dubitativo con el balón en sus pies y exhibió falencias en la retaguardia.

Por ello, los fanáticos universitarios lo cuestionaron mediante X. Los comentarios contra el futbolista de 32 años apuntaron hacia el rendimiento que tuvo en los 45′ iniciales en Rancagua.

“Está dando la cancha hoy” y “Pésimo 1T” fueron parte de los mensajes contra el nivel del zaguero.

Cabe consignar que los dos goles de Universidad de Chile fueron obra de Eduardo Vargas: anotó en el 30′ y en el 45+4′.

Igor Lichnovsky fue criticado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Hinchas de Universidad de Chile cuestionan a Igor Lichnovsky

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