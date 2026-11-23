El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago sufre con este doble problema en su plantel.

Universidad de Chile tuvo un fin de semana perfecto dentro del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ vencieron por 1-0 a O’Higgins de Rancagua con el solitario tanto de Eduardo Vargas.

El conjunto ‘Laico’ se mantiene firme en su lucha por el Chile 2 y además recibió ‘una manito’ por parte de Colo Colo, quien venció por 3-0 a la Universidad Católica, resultado que lo dejó a un paso de asegurar el cupo que lo asegura en la Copa Libertadores 2027.

Ahora, Fernando Gago tendrá una semana clave en la Universidad de Chile, en la que se enfrentará ante Deportes Concepción en el sur del país y podría asegurar el Chile 2.

Para este partido, el estratega azul tiene un importante doble problema, ya que contará con dos bajas sensibles de jugadores titulares para su duelo ante ‘León de Collao’.

Morales y Lichnovsky serán baja en la U

Morales será baja en la U | Foto: Photosport

En el duelo ante Deportes Concepción, el DT argentino no podrá contar con la presencia de los defensores Marcelo Morales e Igor Lichnovsky, siendo bajas sensibles en la Universidad de Chile.

Publicidad

El ‘Shelo’ queda fuera de este partido tras llegar a su décima amonestación en el torneo, la que le significa un duelo de suspensión, mientras que Igor Lichnovsky también estará un partido fuera tras su expulsión ante O’Higgins de Rancagua.

Con este inconveniente, Gago deberá mover sus piezas para lo que será un importante partido para la Universidad de Chile, en donde el ‘Romántico Viajero’ espera asegurar el Chile 2.

El duelo entre Deportes Concepción y Universidad de Chile se disputará el domingo 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.