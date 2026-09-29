Igor Lichnovsky se sumó de urgencia al combinado nacional para enfrentar a Estados Unidos y México en la fecha FIFA.

La Selección Chilena intentará dar vuelta la página tras su dura derrota contra Canadá. El combinado nacional se alista para medirse contra Estados Unidos y México con un refuerzo: Igor Lichnovsky.

El defensor de 32 años se incorporó a la delegación de La Roja en Norteamérica para la fecha FIFA, pero no sin antes dejar un feroz recado. ¿Qué pasó? Llamó a aportar al país en un momento crucial a nivel deportivo.

Si bien su citación recibió cuestionamientos por su edad, el zaguero de Universidad de Chile lo dejó claro: hay que ponerse a las órdenes del cuerpo técnico para ayudar a la patria. La situación es compleja.

“Contento, ya soy un jugador grande para lo que es el fútbol, incluso a veces para lo que puede ser la selección (…) Es importante sumar y por lo menos, lo mínimo, no restar“, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Cuando uno está en el extranjero quizás es difícil opinar, pero ahora que he estado en el país, he escuchado más voces, más opiniones incluso, creo que a veces se resta“.

Igor Lichnovsky lanzó un potente recado en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Igor Lichnovsky prioriza a la Selección Chilena

Finalmente, consultado sobre si su mensaje tiene un destinatario en específico, el oriundo de Peñaflor lo descartó. Quiere lo mejor para Chile y así lo demuestra con sus acciones.

“No aludo a ninguna persona en particular ni a alguien en específico, sino como una crítica constructiva para todos. Creo que es importante sumar y voy con esa intención de hacerlo“, reflexionó.

“Desde dentro de la cancha, desde la banca, incluso a veces desde el consejo para esta nueva generación, que todos queremos que funcione para que Chile vuelva a estar en los lugares que alguna vez estuvo“, cerró.