El rostro de TVN y Radio Pauta estuvo en desacuerdo con los dichos del defensa de la U tras la derrota en el clásico universitario.

El domingo Universidad Católica se quedó con el clásico universitario, venciendo por 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

Tras el partido, el defensa Igor Lichnovsky de la U dio llamativas declaraciones en zona mixta, donde aseguró que su equipo había sometido al rival, poniendo sobre la mesa que tuvieron cerca del 70% de la posesión del balón.

Pero la realidad es que los azules casi no patearon al arco defendido por Darío Melo, por lo que los justos ganadores fueron los Cruzados.

Fernando Agustín Tapia salió al cruce de Lichnovsky

Uno que no se tomó para nada bien estos dichos del zaguero del Romántico Viajero fue el periodista Fernando Agustín Tapia, que este lunes en Radio Pauta salió al cruce.

“Si va a decir algo, que supone que todo el mundo es estúpido, que no entiende nada, la declaración de Lichnovsky que la U sometió al rival…”, partió diciendo.

“A ver, ¿qué es someter al rival? O yo no entiendo nada, no creo, porque pkir último en 30 años viendo fútbol algo he aprendido, a lo mejor no soy tan especialista en la táctica o en la estrategia, en estos del análisis, pero un equipo que no patea al arco contrario no somete al rival”, agregó en su análisis.

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Lo más fuerte vino sobre el final, donde el rostro de TVN no se guardó nada: “O sea, ahí métete las métricas por donde más te quepan, digamos. No pateaste al arco”.