Todo cambió para Universidad de Chile luego de la victoria 2-1 sobre Huachipato en Talcahuano. A partir de ahí los azules se fueron al precipicio perdiendo cuatro partidos seguidos y empatando el último gracias a una genialidad de Darío Osorio.

Uno de los jugadores criticados ha sido el arquero Cristóbal Campos, de hecho algunas voces piden a Cristopher Toselli para relevarlo en el arco, algo en lo cual no está de acuerdo el ex azul Hugo Droguett.

“Yo creo que sinceramente no me acuerdo de algún partido que tenga responsabilidad, no me parece que pase por ahí el mal rendimiento de la U”, afirma en conversación con Bolavip.

El ex seleccionado nacional en la era Marcelo Bielsa, cree que “la U lo más fuerte que tenía era la defensa, pero ahora cada centro al área es gol, y ahí el arquero tiene poco que hacer, si juega Campos o Toselli va a pasar lo mismo”.

Hugo Droguett respalda a Cristóbal Campos

Asegurando que “el problema de la U es de funcionamiento, desde que se habló de que pelearían el campeonato, algo pasó”.

Respecto a las opiniones que piden un cambio en el arco, Droguett cree que “quizás los resultados hacen que algunos pidan un cambio, pero no sé si esa sea la solución, por ahí si entra Toselli es normal que se le de una oportunidad”.