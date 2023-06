El tenso debate entre Marcelo Barticciotto y Patricio Yáñez por el rendimiento de Darío Osorio en la U: "Que él no juegue no es culpa de Pellegrino"

Universidad de Chile quedó tempranamente eliminado de la Copa Chile tras caer por definición a penales ante O’Higgins de Rancagua, en lo que fue el primer fracaso de Mauricio Pellegrino en la banca azul.

Esta eliminación por parte del ‘Romántico Viajero’ generó un áspero debate entre dos ex futbolistas como lo son Marcelo Barticciotto y Patricio Yáñez en el programa ‘F90’ de ESPN, por lo que ha sido el gran problema del DT de la U por sacarle provecho a jugadores como Darío Osorio, en la que el ‘Pato’ le cayó duramente a Pellegrino.

“Yo no esto diciendo que se vaya Pellegrino, pero también recae la principal culpa en el DT. Si tu tienes a Osorio y Assadi, dos potenciales buenos jugadores para el medio local y no logras ubicarlos, no logra establecer que ellos con sus condiciones marquen diferencia en un equipo, me imagino que es responsabilidad de un técnico”, comenzó declarando Yáñez.

Tras dicha opinión, Barticciotto intercedió en la opinión del ‘Pato’ y le dio el respaldo a Pellegrino, indicando que los jugadores también son responsables de sus rendimientos dentro del terreno de juego, ejemplificándolo con lo que fue la lamentable jugada de los ‘Azules’ ante O’Higgins.

La U cayó ante O’Higgins de Rancagua por Copa Chile | Foto: Photosport

No siempre es la culpa del técnico, si el jugador no quiere, que quieres ¿que el técnico les diga cómo jugar?. Si hay un tiro libre a 15 metros del arco ¿Cuál es la primera opción? Pegarle al arco, obvio. ¿De eso que culpa tiene el técnico? Ninguna”, explicó el ‘Barti’.

Para seguir con su línea de opinión, Yáñez no se mostró de acuerdo con la opinión de su compañero de panel en el programa ‘F90’, en la que explica que el DT si es el culpable de los rendimientos individuales si no es capaz de sacarle su mejor versión.

“La responsabilidad es de quien maneja a los grupos, si tienes cuatro palitroques y tienes que sacarle rendimiento o jugadores no son aptos para estar en la U, te creo, pero cuando tú tienes jugadores que son importantes y no logras sacar lo mejor de sí, el responsable es el técnico”, detalló en ESPN.

Finalmente, Barticciotto sostuvo su gran apoyo por Pellegrino por la situación de Darío Osorio, en la que explica que el joven atacante de la U ha sido el gran culpable por su baja de nivel en esta temporada en los ‘Azules’.

“¿Ahora que Osorio no juegue es culpa de Pellegrino y no culpa de Osorio? Tú te crees que Pellegrino va a ser tonto que no lo va a querer poner si él juega bien. Los técnicos no son magos Pato”, cerró.