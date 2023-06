Dentro de lo que fue la temprana eliminación de la Universidad de Chile por Copa Chile a manos de O’Higgins de Rancagua, uno de los momentos que más llamó la atención de este duelo, fue el desastroso tiro libre que ejecutaron los ‘Azules’ a minutos del final, la cual generó la gran molestia del entrenador Mauricio Pellegrino.

En esta jornada, el ídolo y goleador del ‘Romántico Viajero, Diego Rivarola tomó la palabra en Radio ADN para manifestarse a lo que fue esta jugada, en la que no dudo que fue una mala improvisación de los jugadores.

“Esa es una jugada que no está preparada, les aseguró que esa jugada no es del técnico, fue un chamullo absolutamente ¿Por qué? Porque Osorio y Assadi no son titulares y ni siquiera estuvieron, no pudieron haber practicado esa jugada”, inició indicando Rivarola.

Tras lo que fue esta comentada ejecución, el ‘Gokú’ también explicó que esta jugada demostró una falta de liderazgo importante dentro de la Universidad de Chile, la cual es esencial para este tipo de acciones.

Pellegrino y su gran frustración tras la mala jugada de la U | Foto: Captura

“Para mí esa jugada muestra una gran falta de liderazgo en la cancha, cuando hay un líder que ve una posibilidad como esa, va y se para y ejecuta lo que el técnico dijo o dice ‘le pegas tú o le pegó yo’”, indicó en Radio ADN.

Finalmente, Rivarola explicó que dicha jugada era una manifiesta ocasión para haber sido gol, pero que fue desaprovechada por parte del conjunto ‘Laico’, poniendo las mano al fuego con que Pellegrino no entrenó esta fórmula.

“Alguien que tomé la pelota y el liderazgo y decir ‘esta es la jugada de gol’, esa jugada era para pegarle al arco, no había otra lectura. Esa es una jugada que para mí por el conocimiento, Pellegrino no la practicó”, cerró.