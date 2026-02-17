La mala campaña en el inicio del proceso de Francisco Meneghini en Universidad de Chile, tiene a los hinchas de la U corriendo en círculos al ver como fecha a fecha el equipo no mejora estando ad portas de dos compromisos difíciles: visitar a Colo Colo en el estadio Monumental y enfrentar a Palestino para ir a la Copa Sudamericana.

Pese a que apenas la U ha jugado tres partidos donde ha cosechado apenas dos puntos, comenzaron a sonar nombres como el de Martín Lasarte para reemplazar a Paqui. Más aún, el destacado Pedro Carcuro lanzó en TVN que Jorge Sampaoli también sería candidato.

BOLAVIP conversa con el ex Director de Azul Azul, Daniel Schapira, el que se sorprende con esa versión: “No sé por qué me pregunta a mí, yo ya no estoy en la U,…. Y no, no, no, no me digas eso, (la vuelta de Sampaoli) que creo que es una estupidez”.

Agregando que “en lo personal, absolutamente no, además, Sampaoli ha fracasado en todos los últimos equipos, en todos, 100% de los equipos que ha dirigido últimamente”.

Daniel Schapira descarta la versión de Pedro Carcuro

Daniel Schapira es muy categórico respecto a esta información y en base a su experiencia en los años que estuvo en la U, sentencia que: “Esto es un volador de luz totalmente”.

Schapira aún cree en Paqui Meneghini

“Por el momento no hay nada que hacer, es lo que hay, tiene que seguir trabajando por un tiempo, además que no es el único que está bajo, todos los jugadores están bajos, en general, el equipo ha andado mal, los jugadores mal, el entrenador mal, pero es transitorio, tengo la esperanza de que todo cambie”, cerró.