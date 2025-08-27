Los gravísimos incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América sigue sumando capítulos fuera de la cancha.

La violencia que obligó a cancelar el compromiso por los octavos de final de la Copa Sudamericana no solo generó repercusiones deportivas, sino también un cruce de declaraciones entre directivos de ambos clubes.

El presidente de Independiente, Néstor Grandinetti apuntó a Azul Azul e insistió en que la hinchada del Romántico Viajero fue responsable de la barbarie en Avellaneda.

Daniel Schapira sale a responderle con todo a Néstor Grindetti

Ante estas palabras, en conversación con Cooperativa Deportes, Daniel Schapira, segundo mayor accionista de Azul Azul, salió sin tapujos a criticar al dirigente argentino.

“Lo encuentro la bajeza más grande del mundo, lo que hace este caballero es buscar justificaciones para el incidente que es demasiado, son responsables prácticamente totalmente en el club Independiente, da vuelta la tortilla enlodándome a mí porque hice una declaración en el estadio y no tiene nada que ver con lo que pasó después”, declaró.

En Independiente le siguen echando la culpa a la U | FOTO: Fotobaires/Photosport

Pero no se quedó ahí. El dirigente fue aún más lapidario contra Grindetti: “Me parece una cosa desleal, digno de un delincuente”.

De esta manera, la polémica entre las dirigencias de la U e Independiente suma un nuevo y escandaloso capítulo.