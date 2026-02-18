La Copa Sudamericana 2026 sigue generando expectativa, y los equipos chilenos buscarán destacarse desde las primeras rondas del prestigioso certamen continental.

Aunque Universidad de Chile y Palestino están enfocados en sus respectivos partidos por la Liga de Primera 2026, ambos miran de reojo el duelo internacional que los enfrentará el próximo 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Tras un inicio irregular en la temporada, donde la U ha mostrado falencias, el equipo dirigido por Francisco Meneghini necesita afianzar su rendimiento para recuperar la confianza de los hinchas bullangueros.

Los Azules se enfrentarán al cuadro Árabe por un cupo en la fase grupal | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Por su parte, el Tino-Tino, bajo la conducción de Cristián “La Nona” Muñoz, buscará recomponerse tras un arranque con dos empates y una derrota.

El canal que transmite U. de Chile vs. Palestino

La segunda competición internacional más prestigiosa de América del Sur se transmite en Chile por DSports (DirecTV) y ESPN, que se reparten los partidos semana a semana.

En este contexto, se confirmó que el duelo en el Coloso de Ñuñoa será transmitido exclusivamente por DSports, mientras que los fanáticos también podrán seguir todos los pormenores vía streaming en DGO y Prime Video.

Con esto, todo está listo para un partido que promete intensidad, goles y emociones.

En síntesis…

Universidad de Chile y Palestino se enfrentarán el 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana 2026.