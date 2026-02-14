Universidad de Chile apenas empató con Palestino en partido válido por la tercera fecha de la Liga de Primera donde la U aún no sabe de triunfos desde que está en el banco Francisco Meneghini.

BOLAVIP conversó con el ex U de Chile, Martín Tincho Gálvez quién abordó el presente de su equipo tras las primeras tres jornadas de la temporada. A pesar de la decepción generalizada de la hinchada por el bajo rendimiento creativo, el ex mediocampista hizo un llamado a la tranquilidad.

El problema del esquema táctico

Uno de los puntos más álgidos de la crítica del Tincho fue la disposición defensiva del entrenador. Según el análisis:

Falsos carrileros: Se cuestionó el uso de jugadores como Hormazábal y Vargas, afirmando que son laterales defensivos y no punteros ni carrileros con llegada. “Ahora, lo que sí creo es que jugar con tres defensas centrales, no, en el fondo este gallo está jugando con cinco defensas. Verso eso que está jugando con tres y dos que suben y bajan”. afirmó.

Cinco en el fondo: Gálvez desestimó la idea de que el equipo juegue con una línea de tres, asegurando que en la práctica se defienden con cinco futbolistas, lo que anula la generación de fútbol.

Gálvez desestimó la idea de que el equipo juegue con una línea de tres, asegurando que en la práctica se defienden con cinco futbolistas, lo que anula la generación de fútbol. Falta de creación: Eximió de responsabilidad a los delanteros Vargas, Lucero y Rivero, apuntando a que el sistema no está siendo el ideal para alimentarlos.

Tincho Gálvez pide paciencia para Paqui Meneghini.

La polémica del gol anulado

Sobre el cierre del encuentro, se analizó el gol invalidado por una presunta mano. El panelista calificó la situación como evitable por parte del jugador: “el pastel, ¿para qué levanta la mano?”, señaló, indicando que el gesto técnico de Matías Zaldivia indujo al error arbitral, más allá de lo que pudieran mostrar imágenes posteriores o ediciones digitales.

Paciencia en el proceso

Finalmente, el analista recordó que tras una pretemporada y con un técnico nuevo, es normal que los equipos no partan a “tambor batiente”. Advirtió que equipos que suelen puntear en las primeras siete fechas muchas veces terminan decayendo hacia el quinto o sexto lugar, por lo que pidió mesura antes de decepcionarse con el rendimiento individual de los jugadores.