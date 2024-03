Ex capitán de la UC se las canta clarita a Lucas Assadi en la Universidad de Chile: "Él tiene que..."

El entrenador Gustavo Álvarez y la Universidad de Chile se encuentran cien por ciento enfocados en lo que será el compromiso ante Deportes Copiapó, duelo que se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Para dicho encuentro, los azules no podrían contar con una de sus grandes promesas: el volante Lucas Assadi, quien sufrió un duro golpe ante Audax Italiano, el cual lo terminó sacando rápidamente del partido.

Lo cierto es que el oriundo de Puente Alto en los últimos días ha recibido un sinfín de críticas por parte de los hinchas y exjugadores por su rendimiento con la camiseta azul, pero pese a eso, Álvarez salió a defenderlo con uñas y dientes en conferencia de prensa.

RODRIGO GÓMEZ ACONSEJA A LUCAS ASSADI DE CARA AL FUTURO

Otro que volvió a la carga por el seleccionado chileno Sub 23 fue Rodrigo Gómez, ex futbolista de la UC y actual panelista de Radio La Clave, quien en el programa Metrópolis AM detectó los grandes problemas de Assadi en el terreno de juego.

“A Assadi le falta mucho, él tiene que aprender a jugar dónde va a jugar o sino no es un aporte. Jugar pegado a la raya le cuesta mucho y no le veo otra posición porque va a volver Fernández. Le va a costar”, afirmó.

Assadi sigue sin convencer del todo a los hinchas azules | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Me falta la conexión de Assadi con el equipo, siempre anda con la cabeza agachada, tiene una expresión corporal que es difícil para el fútbol, el fútbol necesita prestancia como la que tiene Arturo Vidal”, sentenció.

¿LLEGARÁ LUCAS ASSADI A JUGAR ANTE DEPORTES COPIAPÓ?

La jornada de este domingo será fundamental para que adiestrador argentino tome su decisión dentro de la convocatoria de la U, en donde verá si contará con la recuperación de Lucas Assadi de cara al duelo por la tercera jornada.