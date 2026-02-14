El empate sin goles en el Estadio Municipal de La Cisterna entre Palestino y Universidad de Chile, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, dejó más dudas que certezas en el cuadro azul.

Más allá del gol anulado en el minuto 90+4 a Charles Aránguiz, por una mano previa de Matías Zaldivia, el rendimiento del equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini continúa generando fuertes cuestionamientos entre los hinchas del Romántico Viajero.

Y es que el Chuncho no logra salir del fondo de la tabla: marcha en la decimocuarta posición con apenas dos unidades, y el panorama podría empeorar si este fin de semana Deportes Concepción y Deportes La Serena suman de a tres.

La U de Paqui Meneghini no levanta cabeza en el certamen nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Jorge “Pelotazo” Gómez pone a la U como candidata al descenso

Uno de los más duros para criticar el presente azul fue el periodista Jorge “Pelotazo” Gómez, quien utilizó su cuenta de X (Ex Twitter) para lanzar una frase que rápidamente encendió el debate.

“Universidad de Chile jugando así es candidata a pelear el descenso. Independiente de que el cobro del VAR haya sido inentendible”, escribió el panelista de ESPN Chile.

Para Gómez, el problema va más allá de una jugada puntual: la crítica apunta directamente al funcionamiento colectivo y al nivel mostrado en estas primeras fechas, donde la U aún no logra convencer ni desde el juego ni desde los resultados.

Lo cierto es que el debate ya está instalado: ¿puede este equipo terminar peleando en la parte baja de la tabla? Por ahora, la presión comienza a crecer sobre Meneghini y un plantel que todavía no despega.

En síntesis…