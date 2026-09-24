El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago llenó de elogios a este jugador azul.

Universidad de Chile hoy tiene un duelo más que importante dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar por el duelo de ida en los octavos de final en el Estadio Sausalito.

Para este duelo, el conjunto ‘Laico’ contará con importantes bajas dentro de su equipo, en donde una de estas es la del lateral derecho, Marcelo Morales, una de las grandes figuras del ‘Romántico Viajero’, algo que sin duda será un dolor de cabeza para su DT.

Ante esto, el entrenador azul Fernando Gago conversó en las últimas horas con los medios de comunicación y tuvo palabras para quien será el reemplazante del ‘Shelo’, el defensor Nicolás Fernández, quien deja la banda derecha, para cubrir el puesto que dejó Morales.

“Muy bueno, Nico tiene una capacidad de entender y trabajar para lo que es lo colectivo del equipo, lo habíamos trabajado previo en la semana para ver esa posición como una alternativa para jugar ahí”, declaró.

Fernández se lleva los elogios de Gago | Foto: Photosport

Concluyendo, Gago solo tuvo elogios para Fernández y destacó lo que es su gran polifuncionalidad en la zona defensiva, algo que sin duda lo hace ser un jugador más que necesario dentro de su equipo y por esto, asumirá una nueva titularidad en la U.

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“Me gustó como lo hizo, puede jugar tanto por izquierda, como en la derecha, puede jugar en una línea de tres, lo hemos practicado también, entonces es un jugador que me da muchas variantes”, cerró.

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