Fernando Solabarrieta, reconocido y longevo periodista deportivo chileno, lleva un buen tiempo alejado del fútbol y está concentrado en su participación en el reality ‘El internado’ donde es uno de los protagonistas.

Uno que conoce muy de cerca a Fernando Solabarrieta es Claudio Palma, histórico relator quien ha sabido ganarse un nombre a punta de esfuerzo y con una voz que es reconocida de manera transversal por distintas generaciones.

Fue en el programa ‘La Hora de conversar’ donde Palma mostró su pena por el momento que vive Solabarrieta: “Yo admiro mucho a Fernando, y me da pena lo que vivió. Fernando es uno de los pocos periodistas que te maneja 10 deportes”.

“Fernando era bueno en todo, además de bonito. Jugó con fuego, yo de verdad compartí muchas jornadas con él, nunca noté algo extraño. Nos pegamos sus farras por ah´, me acuerdo en Rusia”, recordó.

Palma pide una nueva oportunidad para Solabarrieta en el fútbol: “Te digo pena porque es un gran profesional. No me gusta verlo en un reality, creo que es un error, creo que podría tener su última oportunidad en televisión porque es un tipo completo, ojalá se pare. Dejar las adicciones debe ser súper complejo, en términos de alcohol”, remató.

En síntesis

Fernando Solabarrieta se encuentra actualmente participando en el reality show ‘El internado’.

El relator deportivo Claudio Palma expresó su admiración por Solabarrieta en el programa ‘La Hora de conversar’.