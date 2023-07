Francisco Eguiluz despedaza el rendimiento de Emmanuel Ojeda en la Universidad de Chile: "Es muy malo, un volante central que no corre"

Universidad de Chile recibió un duro golpe en este cierre de la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional tras caer por 2-0 ante Unión Española, en la que el equipo de Mauricio Pellegrino tuvo un muy bajo desempeño en el Estadio Santa Laura.

A lo que fue este desempeño, el periodista Francisco Eguiluz tomó la palabra en el programa ‘Todo es Cancha’ y se lanzó todos sus dardos contra el rendimiento del volante argentino Emmanuel Ojeda y dejó en claro que la U extraño a Federico Mateos.

“Sin Mateos este equipo en la mitad de la cancha es otro, presiona de manera distinta, se le alarga demasiado el mediocampo a la U. Ojeda es muy malo, se pasó, le quedaba tremendamente ancha la cancha”, comenzó señalando Eguiluz.

Sosteniéndose en esa línea, el comunicador explicó que para las fechas que se aproximan, Pellegrino debe dar de baja su línea de cinco y volver a una línea de cuatro, ya que, con Emmanuel Ojeda en el medioterreno, la U se ve muy endeble en el medio.

Universidad de Chile perdió ante Unión Española | Foto: Photosport

“No va a contar con Mateos por suspensión ante Palestino, me parece que la línea de cinco deja muy expuesto a un mediocampo con un volante central que no corre como Ojeda”, declaró en Todo es Cancha.

Finalmente, Eguiluz confesó que Universidad de Chile no pudo implementar su buena presión en el mediocampo debido a la impericia de Emmanuel Ojeda en aquella tarea y que aquello, hizo notar en demasía la ausencia de Federico Mateos.

“La U no pudo nunca apretar la salida de la Unión Española, que no se pudo porque Ojeda nunca apoyó en esa función que si lo hacía Mateos. Yo no encuentro que Mateos sea un gran jugador, pero para lo que estaba haciendo la U era superfuncional y eso se notó mucho ayer”, concluyó.