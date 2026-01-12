La llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile ya es un hecho. El delantero uruguayo fue presentado oficialmente como refuerzo del Romántico Viajero y de inmediato se integrará a los trabajos del plantel, iniciando sus primeros entrenamientos bajo la conducción de Francisco “Paqui” Meneghini.

El arribo del atacante se da en un contexto donde la U ha buscado reforzar una de sus grandes deudas de las últimas temporadas: la falta de gol.

La dirigencia azul apostó por la experiencia y el recorrido internacional de Rivero, confiando en que pueda aportar soluciones ofensivas en una campaña donde las exigencias volverán a ser altas.

Octavio Rivero siendo presentado en la U. de Chile | FOTO: Universidad de Chile

Eguiluz enciende la polémica por Rivero en la U

Sin embargo, su fichaje no ha estado exento de debate. Uno de los que puso reparos fue Francisco Eguiluz, quien, en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha, analizó el fichaje con una mirada crítica.

“Yo no sé si es el tipo de ‘9’ que requiere un equipo como la U. La U necesita un goleador, goleador, porque en los últimos años le ha penado eso”, sostuvo.

En esa línea, el comentarista profundizó en las características del delantero uruguayo: “Yo creo que Rivero es un jugador que tiene gol, pero no es un ‘9’ de área. No es un goleador. Es un tipo que sale más del área que jugar adentro”.

Finalmente, Eguiluz vinculó su análisis al proyecto que encabeza Meneghini y dejó una advertencia clara: “Viendo el tema Meneghini, puede ser un buen delantero, pero yo no lo catalogo como una sandía calada”.

En síntesis…

Francisco Eguiluz cuestionó el fichaje de Octavio Rivero en Universidad de Chile, poniendo en duda si su perfil encaja con la necesidad histórica del club por un goleador de área.