El histórico lateral de la Universidad de Chile, Manuel Ibarra, conversó con BOLAVIP sobre la crisis de resultados que atraviesa el equipo de Francisco Meneghini y a diferencia de otros próceres del Bulla, el campeón con la U el 2004 se abre a un cambio en el banca.

Para el “Caté”, el tiempo de las esperas se terminó y el futuro del cuerpo técnico se juega en una semana de alta tensión.

Manuel, se habla mucho de lo mal que juega la U. ¿Compartes ese diagnóstico tan severo sobre el nivel futbolístico?

Manuel Ibarra: Mira, estoy preocupado, pero siento que a veces se exagera diciendo que el equipo juega muy, muy mal. Yo creo que no lo ha hecho mal, lo que pasa es que los resultados no han acompañado y eso genera un tema psicológico importante que es clave en el andamiaje del equipo. A la U siempre se le exige mucho más.

Este fin de semana enfrentan a Deportes Limache, una de las sorpresas del torneo. ¿Cómo ves ese duelo considerando el momento azul?

MI: Lamentablemente, para reivindicarnos nos toca contra un equipo que viene haciendo muy bien las cosas. Juegan con mucha personalidad, están inspirados y, lo más importante, son el único equipo invicto del campeonato. Si la U no saca un buen resultado contra ellos, el Superclásico lo vamos a vivir con mucho nerviosismo.

Manuel Ibarra prefiere ser práctico y no estirar el proceso de Meneghini.

P: El calendario que viene es “bravísimo”: Limache, Colo Colo y el debut en Sudamericana ante Palestino. ¿Es el “último baile” de Meneghini?

MI: Yo lo dije hace poco: si no se dan los resultados esta semana y la próxima, creo que tiene que haber un cambio radical. Y no porque sea un mal técnico, sino porque hay que hacer una limpieza rápidamente. Esto es muy psicológico y no podemos esperar a que el equipo se “reinicie” a mitad de temporada cuando ya nada resulte.

P: ¿Sientes que la dirigencia o el hincha ya perdieron la paciencia?

MI: A la U se le exige pelear campeonatos. Venimos de temporadas anteriores donde hemos quedado en deuda y, por lo mismo, creo que ya no hay tiempo para esperar. Estas dos fechas que vienen son, para mí, las claves definitivas.

El mensaje al hincha bullanguero

Finalmente, el campeón con la U reconoció que el entorno está “exagerando” un poco sobre el nivel de juego, pero fue claro en que en un club grande, si el andamiaje psicológico falla, los procesos deben cortarse de raíz para evitar un descalabro mayor a mitad de año.