En las últimas horas, el fútbol chileno volvió a quedar en el centro de la polémica a raíz de la posible suspensión del partido entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

La incertidumbre se origina principalmente por los incendios forestales que han afectado a la Región del Biobío, situación que llevó a la Delegación Presidencial a analizar un informe de la Conaf con especial cautela para la autorización del evento.

En medio de este panorama, surgieron versiones sobre un eventual cambio de estadio o incluso la suspensión del encuentro, lo que generó debate en el ambiente futbolero.

Fouillioux alza la voz por Huachipato vs la U

Quien se refirió con dureza a esta situación fue el periodista Gonzalo Fouillioux, quien en el programa Balong Radio cuestionó abiertamente la posibilidad de suspender el compromiso tan temprano en el campeonato.

“Es triste ver las cosas que pasan en el fútbol chileno”, señaló, manifestando su desconcierto por los criterios utilizados para la toma de decisiones.

En esa línea, Fouillioux puso como ejemplo que recientemente se disputó un partido entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido en el mismo recinto, lo que a su juicio hace aún más difícil de entender una eventual suspensión. “Hay algunas cosas que no entiendo, como que se haya jugado un partido el sábado en el mismo estadio”, remarcó.

Huachipato y la U debían jugar en el Estadio CAP- Acero | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Finalmente, el comunicador fue enfático en advertir que “suspender un partido en la fecha 2 sería un precedente muy grave. Estar en la fecha 2 suspendiendo partidos es realmente triste”, agregando que “sería un criterio muy raro que equipos del Biobío tienen que hacer el esfuerzo igual por jugar invirtiendo localía y otros pueda no jugar”.

En síntesis…