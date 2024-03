Gustavo Álvarez no pisa el palito y la tira al córner cuando le preguntan por Arturo Vidal

Si algún periodista o comunicador asistió al Centro Deportivo Azul con la intención de que el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez cayera en la guerra de declaraciones en la previa del Superclásico, se devolvió con las manos vacías, porque el DT azul no quiso entrar en polémicas, ni tampoco referirse específicamente al jugador de Colo Colo Arturo Vidal.

El estratega ha trabajado fuertemente la parte mental de su plantel, y por lo mismo, les sugirió no contestar frases como la de Maximiliano Falcón por ejemplo, entonces dio el ejemplo cuando le preguntaron por el ídolo albo, que se guardó para el partido del domingo.

“Cuando analizo a los equipos rivales, analizó funcionamiento y características del jugador, independiente de los nombres propios. El análisis que hago es de características, que es lo que influye en los 90 minutos, no la historia de un jugador”, contestó dejando en claro que no quería referirse a Vidal ni a ningún jugador rival en particular.

Gustavo Álvarez evita hablar de Arturo Vidal.

Álvarez igualmente reconoció que vio atentamente el partido de Colo Colo ante Trinidense.

“A todos los rivales lo analizamos bastante, mucho más que un partido, observamos funcionamiento, caracteristicas individuales de jugadores, modificaciones de sistemas, esté ganando o perdiendo, de local o de visita, todo tipo de comportamiento táctico. Es un equipo que tiene buen funcionamiento, está teniendo buenos resultados”, afirmó.

Gustavo Álvarez y la identidad de La nueva U

El Dt dejó en claro que “esa es la diferencia entre idea e identidad, la idea es a veces y la identidad es siempre, nosotros tenemos identidad, por eso siempre jugamos de la misma siempre, intentando superar al rival, atacando y siendo protagonista, sino no es identidad, sea donde sea”.

Álvarez también dio luces de lo que espera de su mediocampo. “Como todos los partidos, sacandole la pelota al rival, la tengan en la linea que la tengan, la tengan en defensa, en el medio o en el ataque, nosotros necesitamos recuperar rápido la pelota, apropiarnos de ella para manejar el tramite y el partido”, cerró.