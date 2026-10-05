Gustavo Canales revela oferta a U. de Chile por Lucas Barrera: “Hubo conversaciones”

El retirado delantero confirmó que Estudiantes de La Plata intentó quedarse con el mediocampista argentino. La propuesta fue rechazada.

Universidad de Chile tiene una joya en bruto: su nombre es Lucas Barrera. El oriundo de Neuquén ya capta la atención de importantes clubes de Sudamérica, tal como fue ratificado por Gustavo Canales.

El retirado delantero conversó con Radio ADN y aseguró que el mediocampista -al que asesora deportivamente- fue contactado por Estudiantes de La Plata durante el último mercado de fichajes.

Pese a que el elenco bonaerense intentó quedarse con los servicios del futbolista de 20 años, la cúpula de Azul Azul descartó dejarlo partir. Es una pieza inamovible en el once inicial cuando está disponible.

“Hubo conversaciones con la U para una salida, pero decidieron desecharla por ahora“, comenzó indicando el recordado goleador de Universidad de Chile.

Sobre el mismo punto, respaldó la postura de la institución y agregó: “Siento que está en el club que necesita estar para seguir creciendo y ojalá que cuando le toque salir, salga consolidado en todos los aspectos”.

Lucas Barrera pudo salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile espera por Lucas Barrera

A su vez, Gustavo Canales abordó la lesión que tiene a su coterráneo al margen de la acción. No suma minutos desde el triunfo 4-2 sobre Coquimbo Unido, disputado el 5 de septiembre: en tal jornada lamentó una luxación rotuliana.

“Estuve con él este fin de semana y está muy bien encaminado, pero la ansiedad que tiene hay que sabérsela manejar. Hay un entorno que tiene que jugarle a favor para que no cometa errores de chico principiante, por así decirlo“, cerró.