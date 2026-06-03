El recordado delantero de Universidad de Chile abordó el rendimiento del mediocampista. Lo descubrió en Argentina.

Universidad de Chile encontró a una joya en sus categorías inferiores y ello, en gran medida, es gracias a Gustavo Canales. ¿La razón? El mítico atacante lo puso en la órbita del cuadro laico.

Ese es el caso de Lucas Barrera, que fue descubierto por el retirado goleador tras la cordillera. Luego de llevarlo a la UC, cruzó la vereda y consiguió su estreno profesional con la camiseta azul.

Durante esta campaña, se convirtió en una figura de confianza para el equipo de Fernando Gago y eso fue festejado por su tutor. Está más que chocho por su momento en La Cisterna.

“Es un proyecto personal, cree un centro de scouting y Lucas nos valida un poco el proyecto, estamos felices por su presente. La idea es tener más Lucas”, comenzó señalando en Radio ADN.

Sobre la misma línea, agregó: “No necesitamos intermediario ni representante para colocarlo en el lugar en que está. Contento que comparta con quienes tuve la suerte de jugar, tiene la posibilidad de nutrirse”.

Lucas Barrera ilusiona a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Barrera irrumpe en Universidad de Chile

Finalmente, Gustavo Canales aludió al plus que tiene su regalón: está al lado de jugadores de prestigio internacional. Por ello, lo llamó a obtener la mayor experiencia de esta aventura.

“Le digo que esté cerca de de Charles (Aránguiz), Edu (Vargas), Marcelo (Díaz). Son gente a imitar en muchos aspectos”, concluyó sobre los referentes de Universidad de Chile.

En resumen:

El exfutbolista Gustavo Canales destacó el presente de Lucas Barrera, juvenil que descubrió a través de su centro de scouting personal.

destacó el presente de Lucas Barrera, juvenil que descubrió a través de su centro de scouting personal. El canterano Lucas Barrera sumó pasos por Universidad Católica antes de integrarse y debutar profesionalmente en Universidad de Chile.

sumó pasos por Universidad Católica antes de integrarse y debutar profesionalmente en Universidad de Chile. El tutor Gustavo Canales aconsejó al joven jugador mantenerse cerca y aprender de los referentes azules Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz.